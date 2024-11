Unter dem Motto „Gekommen, um zu bleiben!!!“ ist der Calvörder Karnevalsclub bereit, die Regentschaft in der närrischen Zeit zu übernehmen. Auf was sich die Gäste freuen können und wo die Shows 2025 stattfinden.

Calvörder Narren sind voller Vorfreude am Start

Unter dem Motto „Gekommen, um zu bleiben!!!“ startet das Narrenvolk mit ihren Familien und einigen Freunden nun in seinem 46. Jahr wieder voller Elan in die fünfte Jahreszeit. Obwohl die Karnevalisten nur im kleinen Rahmen feiern, ist die Stimmung ausgelassen.

CALVÖRDE. - „Ein Traum wird wahr, der CKC ist wieder da“, verkündet Burkhard Schulze, Präsident und Vorsitzender des Calvörder Karnevalsclub (CKC) in seiner Bütt. Die Generalprobe findet nicht – wie in den Jahren zuvor – öffentlichen im Saal in Grauingen statt, sondern vereinsintern im „Goldenen Löwen“.