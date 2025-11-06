Täter festgehalten Couragierte Magdeburger schnappen Diebe und brutalen Schläger: Das sagt die Polizei dazu
Gleich drei Mal haben in den vergangenen Tagen mutige Zeugen in Magdeburg Diebe sowie einen brutalen Schläger so lange festgehalten, bis die Polizei kam und sie einkassieren konnte. Was die Polizei von solchen Einsätzen hält.
06.11.2025, 17:00
Magdeburg. - Dank couragierter Magdeburger konnte sie einen brutalen Schläger, Fahrraddiebe und einen Einbrecher schnappen, weil die couragierten Zeugen sie so lange festgehalten hatten, bis die Beamten vor Ort waren. Das sagt die Polizei zu dem Eingreifen der Magdeburger.