Die Camping-Oase Süplingen öffnet am 20. März wieder – doch bevor die ersten Gäste anreisen, lohnt ein Blick hinter die Kulissen. Denn während der Winter für viele Pause bedeutet, hat Pächter Thomas Kopf gewerkelt.

Saisonstart in der Camping‑Oase Süplingen: Neue Bar, mehr Komfort und erste Termine schon ausgebucht

Pächter Thomas Kopf und sein Team starten in der Camping-Oase Süplingen in die 4. Saison.

Süplingen - Nach Monaten der Stille weht bald wieder Leben über den Campingplatz. Wo im Winter nur der Wind über die leeren Parzellen strich, klappern in den nächsten Monaten wieder Heringe, und die Motoren der Wohnmobile brummen. Während die meisten Gäste in der kalten Jahreszeit doch lieber im Warmen saßen, wurde in der Camping-Oase Süplingen gewerkelt. Bald beginnt die Saison – und der Platz zeigt, was in den vergangenen Monaten passiert ist.