Kaffeekultur trifft Geschichte in der Börde Sonntagscafé im Schloss Erxleben: Kuchen, Kultur und Engagement

Der „Förderverein Schlossanlage Erxleben" bringt frischen Wind in alte Mauern: Mit einem liebevoll eingerichteten Sonntagscafé wird nicht nur Geschichte erlebbar, sondern auch ein neuer Treffpunkt für Einheimische und Gäste geschaffen.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 10.08.2025, 11:16
Anja Kummer (v.l.), Birgitt Münster, Rosemarie Baars, Renate Preckel und Doreen Wöhlbier sind am Kuchenbüfett in Aktion.
Anja Kummer (v.l.), Birgitt Münster, Rosemarie Baars, Renate Preckel und Doreen Wöhlbier sind am Kuchenbüfett in Aktion. Foto: Anett Roisch

Erxleben. - Es duftet nach frisch gebackenem Kuchen, leise Stimmen hallen durch die liebevoll hergerichteten Räume im Erdgeschoss des Schlosses II – ein Probelauf für das Sonntagscafé hat begonnen.