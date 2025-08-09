Kaffeekultur trifft Geschichte in der Börde Sonntagscafé im Schloss Erxleben: Kuchen, Kultur und Engagement
Der „Förderverein Schlossanlage Erxleben" bringt frischen Wind in alte Mauern: Mit einem liebevoll eingerichteten Sonntagscafé wird nicht nur Geschichte erlebbar, sondern auch ein neuer Treffpunkt für Einheimische und Gäste geschaffen.
Aktualisiert: 10.08.2025, 11:16
Erxleben. - Es duftet nach frisch gebackenem Kuchen, leise Stimmen hallen durch die liebevoll hergerichteten Räume im Erdgeschoss des Schlosses II – ein Probelauf für das Sonntagscafé hat begonnen.