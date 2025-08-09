Kaffeekultur trifft Geschichte in der Börde Sonntagscafé im Schloss Erxleben: Kuchen, Kultur und Engagement

Der „Förderverein Schlossanlage Erxleben" bringt frischen Wind in alte Mauern: Mit einem liebevoll eingerichteten Sonntagscafé wird nicht nur Geschichte erlebbar, sondern auch ein neuer Treffpunkt für Einheimische und Gäste geschaffen.