Ein Vogel prallt gegen eine Glasscheibe und liegt regungslos am Boden. Eine aufmerksame Tierfreundin eilt zur Hilfe, um ihn zu retten – was dann passiert.

Von Anett Roisch 13.01.2026, 18:15
Fachtierarzt Dr. Andres Pohl und Stefanie Adam-Schulke, tiermedizinische Fachangestellte, untersuchen die verletzte Elster.
Fachtierarzt Dr. Andres Pohl und Stefanie Adam-Schulke, tiermedizinische Fachangestellte, untersuchen die verletzte Elster.

Haldensleben - „Meine Nachbarin hatte mich alarmiert, weil diese Elster gegen eine Scheibe geflogen war und regungslos am Boden lag“, erzählt Sophia Müller. In ihrer Wohngegend gilt die Haldensleberin als Tierfreundin – und zögert keinen Moment.