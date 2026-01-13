Ein Vogel prallt gegen eine Glasscheibe und liegt regungslos am Boden. Eine aufmerksame Tierfreundin eilt zur Hilfe, um ihn zu retten – was dann passiert.

Haldensleben - „Meine Nachbarin hatte mich alarmiert, weil diese Elster gegen eine Scheibe geflogen war und regungslos am Boden lag“, erzählt Sophia Müller. In ihrer Wohngegend gilt die Haldensleberin als Tierfreundin – und zögert keinen Moment.