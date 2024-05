Tourismus Schüler und Lehrer aus Tansania besuchen Haldensleben - mit dabei ist ein Fifa-Schiedsrichter

Im Rahmen eines Austauschprogramms zwischen Itamba und Haldensleben waren Schüler und Lehrer zu Gast in der Kreisstadt. Dabei haben sie eine Menge erlebt - unter anderem einiges, was mit dem FCM zu tun hat. Der Grund: Einer der Lehrer ist in Tansania Fifa-Schiedsrichter.