Von jahrelanger Vorstandsarbeit bis zur Jugendförderung: Die SG Velsdorf/Mannhausen würdigt ihre aktiven Mitglieder mit Ehrennadeln des Landessportbundes. Ein Abend voller Anerkennung und Emotionen.

Mannhausen - Die Mitglieder der Sportgemeinschaft (SG) Velsdorf/Mannhausen räumen fast wie bei den Olympischen Spielen viele Auszeichnungen ab – nur eben für ehrenamtliches Engagement. Bei dem traditionellen Sportlerball des Vereins im Mannhäuser Saal wurden gleich sieben Mitglieder mit der Ehrennadel des Landessportbundes ausgezeichnet, die sich seit teilweise mehr als 20 Jahren für den Verein einsetzen.