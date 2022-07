Showtime in Calvörde: Überraschung zur Musik der Höllenglocken von AC/DC

Menschen mit Handicap sind bei den Festtagen der Gemeinde Calvörde mittendrin. Bei der großen Show überraschten die Frauen und Männer, die in den Häusern der Evangelischen Stiftung Neinstedt zuhause sind, das Publikum mit einem besonderen Auftritt.

Elemente aus der thailändischen Sportart Muay Thai zeigen Frauen und Männer der Stiftung Neinstedt bei den Festtagen in Calvörde. Für den Auftritt ernten die Sportler tosenden Beifall.

Calvörde - Wie Profi-Boxer in Mänteln und unter tiefgezogenen Kapuzen schreiten die „Lucky Punchers“ von der Evangelischen Stiftung Neinstedt zum Song „Hells Bells“ von AC/DC in das Festzelt. So manchem Gast der Festtage der Gemeinde Calvörde stockt wohl der Atem. Auf Kommando werfen die Kampfsportler ihre Mäntel hinter sich und zeigen Elemente aus der thailändischen Sportart Muay Thai.