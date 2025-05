Haldensleben. - Der Museumstag sei so bunt wie immer, aber mit so vielen Akteuren wie selten, meinte Museumsleiterin Judith Vater. Denn neben Einblicken in historisches Handwerk wie Wollspinnerei und Steindruck wurde den Besuchern in diesem Jahr auch eine Modenschau mit Kleidern der Modedesignerin Susanne Klaus geboten.

