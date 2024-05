Spielgeräte fehlen seit Monaten: Was wird aus dem Spielplatz in Satuelle?

Haldensleben. - Der Spielplatz in Satuelle war bereits in die Jahre gekommen. Die Stadt Haldensleben, die regelmäßig all ihre Spielplätze unter die Lupe nimmt und erneuert, hatte deshalb 2023 entschieden, alle Spielgeräte dort gegen neue auszutauschen. 60.000 Euro wurden dafür in den Stadthaushalt eingestellt. Doch am Ende lagen die Kosten über dem vorgesehenen Budget – und zwar um gut 10.000 Euro. Daher suchte die Stadtverwaltung nach Möglichkeiten, Geld einzusparen. Verbündete fand sie in den Satueller Bürgern.