Vereins- und Schulsport in der Börde Letzte Chance für Sporthalle in Wegenstedt: Wie der Neubau finanziert werden soll

Fast wäre das Sporthallen-Projekt in Wegenstedt gescheitert. Nun will die Gemeinde Calvörde auf eigenem Areal bauen. Warum ein Kita-Gelände zum neuen Standort wird, wer bezahlt und was jetzt auf dem Spiel steht.