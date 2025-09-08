weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Fast wäre das Sporthallen-Projekt in Wegenstedt gescheitert. Nun will die Gemeinde Calvörde auf eigenem Areal bauen. Warum ein Kita-Gelände zum neuen Standort wird, wer bezahlt und was jetzt auf dem Spiel steht.

Von Anett Roisch 08.09.2025, 18:00
Arne Behrens (v.l.), Bernd Fritzsche, Tim Teßmann und Hubertus Nitzschke gehören zu den Akteuren des Runden Tisches. Sie wollen den Bau einer Sporthalle in Wegenstedt voranbringen.
Arne Behrens (v.l.), Bernd Fritzsche, Tim Teßmann und Hubertus Nitzschke gehören zu den Akteuren des Runden Tisches. Sie wollen den Bau einer Sporthalle in Wegenstedt voranbringen. Foto: Anett Roisch

Wegenstedt - Eigentlich sollte die neue Sporthalle auf dem Gelände der Grundschule „Am Wald“ in Wegenstedt errichtet werden – unter Trägerschaft der Verbandsgemeinde Flechtingen. Doch nun kommt alles anders.