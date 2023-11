Sport Sporthalle Zollstraße in Haldensleben: Warum sie immer noch gesperrt ist

Die Sporthalle an der Zollstraße in Haldensleben ist seit Dezember 2021 gesperrt. Seitdem dürfen Handballer, Rollsportler, Bummiturner und andere Gruppen und Vereine, die zuvor regelmäßig in der Halle trainierten, diese nicht mehr betreten. Der Grund sind Risse an den Holzbindern, die das Dach tragen.