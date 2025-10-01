Lichtschwerter und Lesevergnügen Star Wars Reads Day: Stormtrooper erobern Haldensleber Bücherei
Stormtrooper, Sternenpiloten und Laserpistolen – die Stadtbibliothek wurde am Wochenende zu Aktionstag „Star Wars Reads“ zur Bühne für ein intergalaktisches Spektakel.
01.10.2025, 06:30
Haldensleben - Was sich sonst nur in Geschichten aus einer weit, weit entfernten Galaxie abspielt, wurde am Wochenende in Haldensleben Realität: Stormtrooper und Sternenpiloten bevölkerten einen Vormittag lang die Haldensleber Stadt- und Kreisbibliothek. Hier fand wieder der Aktionstag „Star Wars Reads“ statt, der Kinder vom Lesen begeistern soll.