Stormtrooper, Sternenpiloten und Laserpistolen – die Stadtbibliothek wurde am Wochenende zu Aktionstag „Star Wars Reads“ zur Bühne für ein intergalaktisches Spektakel.

Mit ihren Kostümen begeisterten die Star Wars Fans der 501st Legion die jungen Büchereibesucher.

Haldensleben - Was sich sonst nur in Geschichten aus einer weit, weit entfernten Galaxie abspielt, wurde am Wochenende in Haldensleben Realität: Stormtrooper und Sternenpiloten bevölkerten einen Vormittag lang die Haldensleber Stadt- und Kreisbibliothek. Hier fand wieder der Aktionstag „Star Wars Reads“ statt, der Kinder vom Lesen begeistern soll.