Veranstaltung im Advent mit Musik Historische Festungsanlage wird zum Weihnachtsmarkt in Magdeburg

Eine Festungsanlage in Magdeburg wird am zweiten Adventswochenende zum Weihnachtsmarkt. Auf Besucher wartet viel Programm im historischen Ambiente.

Von Stefan Harter 03.12.2025, 18:00
In einer historischen Festungsanlage in Magdeburg wird am Wochenende ein Adventsmarkt eröffnet.
In einer historischen Festungsanlage in Magdeburg wird am Wochenende ein Adventsmarkt eröffnet. Foto: Matthias Piekacz

Magdeburg. - Zwischen alten Backsteinwänden und stimmungsvoll beleuchteten Kasematten erwartet die Magdeburger am zweiten Adventswochenende ein ganz besonderer Weihnachtsmarkt. Am 6. und 7. Dezember 2025 wird dafür eine alte Festungsanlage umfunktioniert.