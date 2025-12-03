Veranstaltung im Advent mit Musik Historische Festungsanlage wird zum Weihnachtsmarkt in Magdeburg
Eine Festungsanlage in Magdeburg wird am zweiten Adventswochenende zum Weihnachtsmarkt. Auf Besucher wartet viel Programm im historischen Ambiente.
03.12.2025, 18:00
Magdeburg. - Zwischen alten Backsteinwänden und stimmungsvoll beleuchteten Kasematten erwartet die Magdeburger am zweiten Adventswochenende ein ganz besonderer Weihnachtsmarkt. Am 6. und 7. Dezember 2025 wird dafür eine alte Festungsanlage umfunktioniert.