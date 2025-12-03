Eine Festungsanlage in Magdeburg wird am zweiten Adventswochenende zum Weihnachtsmarkt. Auf Besucher wartet viel Programm im historischen Ambiente.

Historische Festungsanlage wird zum Weihnachtsmarkt in Magdeburg

Magdeburg. - Zwischen alten Backsteinwänden und stimmungsvoll beleuchteten Kasematten erwartet die Magdeburger am zweiten Adventswochenende ein ganz besonderer Weihnachtsmarkt. Am 6. und 7. Dezember 2025 wird dafür eine alte Festungsanlage umfunktioniert.