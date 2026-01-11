weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Hochzeitssaison von Mai bis September: Termine für Trauungen ab sofort buchbar: Haldensleber Standesamt öffnet Liste für Sommer

Hochzeitssaison von Mai bis September Termine für Trauungen ab sofort buchbar: Haldensleber Standesamt öffnet Liste für Sommer

Sommerhochzeiten feiern auf Schloss Hundisburg oder auf Schloss Bodendorf? Ab sofort sind die Trautermine für Hochzeiten von Mai bis September in der Stadt Haldensleben buchbar. In einigen Zeiträumen wird es bereits knapp.

Von Saskia Lohöfer 11.01.2026, 12:00
In der Hochzeitssaison zwischen Mai und September können sich Paare das „Ja-Wort“ auf Schloss Hundisburg geben.
In der Hochzeitssaison zwischen Mai und September können sich Paare das „Ja-Wort“ auf Schloss Hundisburg geben. Foto: Stadt Haldensleben

Haldensleben - Wer sich in der Hochzeitssaison von Mai bis September in Haldensleben auch trauen lassen möchte, kann ab sofort Termine dafür buchen. Das schreibt die Stadt Haldensleben auf ihrer Webseite sowie in den sozialen Medien.