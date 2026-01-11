Sommerhochzeiten feiern auf Schloss Hundisburg oder auf Schloss Bodendorf? Ab sofort sind die Trautermine für Hochzeiten von Mai bis September in der Stadt Haldensleben buchbar. In einigen Zeiträumen wird es bereits knapp.

In der Hochzeitssaison zwischen Mai und September können sich Paare das „Ja-Wort“ auf Schloss Hundisburg geben.

Haldensleben - Wer sich in der Hochzeitssaison von Mai bis September in Haldensleben auch trauen lassen möchte, kann ab sofort Termine dafür buchen. Das schreibt die Stadt Haldensleben auf ihrer Webseite sowie in den sozialen Medien.