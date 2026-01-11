Eil
Hochzeitssaison von Mai bis September Termine für Trauungen ab sofort buchbar: Haldensleber Standesamt öffnet Liste für Sommer
Sommerhochzeiten feiern auf Schloss Hundisburg oder auf Schloss Bodendorf? Ab sofort sind die Trautermine für Hochzeiten von Mai bis September in der Stadt Haldensleben buchbar. In einigen Zeiträumen wird es bereits knapp.
11.01.2026, 12:00
Haldensleben - Wer sich in der Hochzeitssaison von Mai bis September in Haldensleben auch trauen lassen möchte, kann ab sofort Termine dafür buchen. Das schreibt die Stadt Haldensleben auf ihrer Webseite sowie in den sozialen Medien.