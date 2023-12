Weihnachten kann für die geliebten Vierbeiner tödlich enden. Welche Gefahren auf die Vierbeiner lauern und was Tierhalter unbedingt beachten sollten, erklärt Tierarzt Dr. Andres Pohl.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben. - Weihnachten ist ein Fest, bei dem die verschiedensten Schlemmereien auf den Tisch kommen: Schokolade, Nüsse, Lebkuchen und Gänsebraten mit Klößen und Rotkohl. An den Feiertagen ist alles anders, der Trubel und die Hektik schlagen so manchen Haustieren schnell auf den Magen. Wenn dann noch ungewohntes üppiges Essen oder verschluckte Weihnachtsdekorationen hinzukommen, endet das Weihnachtsfest schnell in der tierärztlichen Praxis.