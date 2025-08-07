weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Grillabende in der Börde: Kulinarische Sommerhighlights unter freiem Himmel

Grillen in der Börde Sommergrillen in der Börde: Die besten Adressen für Fleischfans und Vegetarier

Grillbuffets, Steakabende und orientalische Küche: So vielfältig ist das Sommergrillen in Altenhausen, Bülstringen und Calvörde.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 07.08.2025, 10:23
Ines und Stephan Holtorf (rechts) präsentieren zusammen mit Küchenchef Kay Zimmermann das sommerliche Grillbüfett im malerischen Biergarten des „Alten Speichers“ in Altenhausene.
Ines und Stephan Holtorf (rechts) präsentieren zusammen mit Küchenchef Kay Zimmermann das sommerliche Grillbüfett im malerischen Biergarten des „Alten Speichers“ in Altenhausene. Foto: Anett Roisch

Altenhausen/Bülstringen/Calvörde. - Wenn laue Sommerabende zum Genießen einladen, wird in vielen Orten der Region der Grill angeheizt. Ob saftige Steaks, buntes Grillgemüse oder orientalische Spezialitäten – Gasthäuser bieten kulinarische Höhepunkte unter freiem Himmel an.