Grillen in der Börde Sommergrillen in der Börde: Die besten Adressen für Fleischfans und Vegetarier
Grillbuffets, Steakabende und orientalische Küche: So vielfältig ist das Sommergrillen in Altenhausen, Bülstringen und Calvörde.
Aktualisiert: 07.08.2025, 10:23
Altenhausen/Bülstringen/Calvörde. - Wenn laue Sommerabende zum Genießen einladen, wird in vielen Orten der Region der Grill angeheizt. Ob saftige Steaks, buntes Grillgemüse oder orientalische Spezialitäten – Gasthäuser bieten kulinarische Höhepunkte unter freiem Himmel an.