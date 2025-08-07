Grillbuffets, Steakabende und orientalische Küche: So vielfältig ist das Sommergrillen in Altenhausen, Bülstringen und Calvörde.

Sommergrillen in der Börde: Die besten Adressen für Fleischfans und Vegetarier

Ines und Stephan Holtorf (rechts) präsentieren zusammen mit Küchenchef Kay Zimmermann das sommerliche Grillbüfett im malerischen Biergarten des „Alten Speichers“ in Altenhausene.

Altenhausen/Bülstringen/Calvörde. - Wenn laue Sommerabende zum Genießen einladen, wird in vielen Orten der Region der Grill angeheizt. Ob saftige Steaks, buntes Grillgemüse oder orientalische Spezialitäten – Gasthäuser bieten kulinarische Höhepunkte unter freiem Himmel an.