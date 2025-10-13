Die Deutsche Bank wird ihre Filiale in Schönebeck schließen. So ganz verschwindet die Bank aber nicht aus der Stadt. Worauf müssen sich die Bankkunden einstellen?

Die Deutsche Bank zieht sich aus Schönebeck zurück und wird demnächst ihre Filiale in der Salzer Straße schließen. Eine langjährige Kundin ist verärgert, weil das nicht kommuniziert wurde.

Schönebeck. - Gleichermaßen verunsichert wie verärgert meldet sich Rosemarie Riemann bei der Volksstimme. Der Grund: Von Bekannten hört sie, dass die Filiale der Deutschen Bank in Schönebeck schließen werde. Eine Information seitens der Bank habe sie dazu allerdings nicht bekommen. „Das muss man doch rechtzeitig ankündigen“, sagt die 85-Jährige. Sie fühlt sich von der Bank, bei der sie schon rund 35 Jahre Kundin ist, vergessen und schlecht informiert.