Nach langen Diskussionen hat der Haldensleber Stadtrat beschlossen, dass Sportstätten für die Vereine kostenlos bleiben. Der Stadt geht dadurch zukünftig viel Geld verloren.

Ohne die Gebühren könnte das Waldstadion künftig vielleicht nicht mehr genutzt werden, befürchtete Stadtrat Michael Blaschke.

Haldensleben – Lange wurde über sie diskutiert: Nutzungsentgelte für die städtischen Sportanlagen in Haldensleben. Nachdem die Entscheidung im Stadtrat schon mehrfach vertagt wurde, sind die Gebühren jetzt endgültig vom Tisch. Der Stadtrat stimmte mehrheitlich für einen Einwohnerantrag, der die weitere kostenfreie Nutzung der kommunalen Sportstätten für Vereine gefordert hat. Dem Haldensleber Haushalt könnten dadurch mehrere hunderttausend Euro entgehen.