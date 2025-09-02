Bei „Wetten, dass..?“ hatte Matthias Schweighöfer auf Horst Freckmann gesetzt, Thomas Gottschalk lachte mit dem Züchter – jetzt startet der Hühnerflüsterer seine nächste große Wette: 50 Prominente sollen Patenschaften für 50 seltene Hühnerrassen übernehmen.

Top, die Wette gilt! 50 Promis, 50 Hähne und eine neue Aktion: Hühner-Hotte kommt nach Haldensleben

Hühner-Hotte begeisterte bei „Wetten dass...?“ Millionen Zuschauer im ZDF. Schauspieler Matthias Schweighöfer war sein prominenter Wett-Pate.

Haldensleben - Für die einen ist es der charmante Weckruf vom Land, für andere ein Grund, sich noch mal genervt die Decke über den Kopf zu ziehen: Das Krähen der Hähne sorgt überall für Gesprächsstoff – und mitunter sogar für spektakuläre Wetten.