Ziegelei-Mitarbeiter Fokko Säger zeigt dem achtjährigen Emil, wie der sogenannte Handstrich funktioniert. Noch heute ist dieses Verfahren zum Formen von Ziegeln in vielen Entwicklungsländern üblich.

Hundisburg - Bevor die Maschinenarbeit eingeführt wurde, war der Handstrich das einzige Verfahren zum Formen von Ziegeln. Noch heute ist dieses Verfahren in vielen Entwicklungsländern üblich. Wie die Methode genau funktioniert, konnten Besucher der Ziegelei in Hundisburg zum Tag des offenen Denkmals selbst einmal ausprobieren.