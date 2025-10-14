Jetzt ist klar: Yerro Gaye wird abgeschoben. Ein Antrag auf freiwillige Rückkehr liegt dem Landkreis Börde vor. Vor dem Magdeburger Verwaltungsgericht demonstrierten Aktivisten, die auch in Haldensleben vor Ort waren – mit einem mulmigen Gefühl, da diese beim letzten Mal gewaltsam beendet wurde.

Trotz Protesten: Afrikaner aus der Börde wird abgeschoben

Castroya Nara aus Berlin steht mit einem Schild vor dem Verwaltungsgericht in Magdeburg und fordert, dass der Gambier Yerro Gaye nicht abgeschoben wird.

Haldensleben/Magdeburg. - Erst eine Kundgebung in Haldensleben, dann die zweite vor dem Verwaltungsgericht in Magdeburg: Aktivisten von „Solidarity Movement“ (Solimo) und weitere Teilnehmer wollen die Abschiebung des Gambiers Yerro Gaye stoppen. Der eingereichte Eilantrag wurde nun abgelehnt. Dass die Entscheidung 13 Tage dauert, sei nicht üblich. Es ginge normalerweise schneller, meinen Pressevertreter Castroya Nara und Hannah Mayer von Solimo.