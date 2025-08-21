Beim Glasfaserausbau in Haldensleben geht es schon länger nicht voran. Jetzt gibt es Gerüchte, dass die UGG den Ausbau in einem Ortsteil ganz einstellt. Das sagt das Unternehmen.

UGG äußert sich zu Gerüchten über Ausbaustopp in Haldensleben

Haldensleben - Schon länger geht es beim Glasfaserausbau in Haldensleben durch den Anbieter „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) nicht voran. Jetzt kamen Gerüchte auf, dass das Unternehmen den Ausbau in Süplingen ganz einstellt. Dem widerspricht die UGG.