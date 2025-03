Haldensleben. - An den Terminals der Umschlags- und Handelsgesellschaft (UHH) in Haldensleben werden pro Jahr insgesamt rund 1,8 Millionen Tonnen an Gütern umgeschlagen. Nun ist im Südhafen ein weiteres Terminal feierlich eingeweiht worden. In der neuen Halle, dem „Sodaterminal 1“, soll künftig Soda, also Natrium-Carbonat, gelagert und verladen werden. Soda ist ein wichtiger Stoff in der Glasherstellung. Er verhindert das Auskristallisieren der wieder erstarrenden Glasschmelze und macht das Glas damit formlos.

