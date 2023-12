Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Haldensleben waren auch am Weihnachtswochenende und den Feiertagen im Einsatz. Schuld waren daran Sturm und Starkregen der vergangenen Tage.

So wurden die Feuerwehrleute am Sonnabendmittag zur Rossmann-Drogerie in die Hagenstraße gerufen. Aufgrund der starken Niederschläge der vergangenen Tage war dort Wasser in Kellerräume eingedrungen. „Wir pumpten das Wasser mit unserer Tauchpumpe ab und konnten danach zurück ins Gerätehaus fahren“, teilt die Feuerwehr mit. Bereits einen Tag früher, am Freitag in den Mittagsstunden, hatte es einen Wassereinbruch im Polizeirevier Börde gegeben. Dort leistete die Feuerwehr Amtshilfe, indem sie das Treppenhaus mit einer Folie abdichtete und somit erneuten Wassereinbruch verhinderte.

Am Vormittag des ersten Weihnachtsfeiertages, des Montags, war hingegen ein Baum auf die Dessauer Straße gestürzt. Diesen zersägte die Feuerwehr und beräumte die Straße.