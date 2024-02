Eine nicht angemeldete Versammlung hat es bei Hermes Fulfilment in Haldensleben gegeben. Dabei versuchten Unbekannte offenbar, die Zufahrt zum Betrieb zu blockieren. Das sagen das Unternehmen und die Polizei.

Unerlaubte Demo bei Hermes in Haldensleben: Polizei löst Blockade auf

Unbekannte haben versucht, die Zufahrt zu Hermes Fulfilment in Haldensleben zu blockieren.

Haldensleben - Eine Art Demonstration hat es am Montagabend beim Unternehmen Hermes Fulfilment in Haldensleben gegeben. Wie eine Sprecherin des Polizeireviers Börde mitteilt, seien die Beamten zu einer „nicht angemeldeten Versammlungslage in Form einer Blockade“ gerufen worden. Und auch das Unternehmen bestätigt den Vorfall.