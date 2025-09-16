weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Gefahrenstellen im Verkehr: Unfallatlas 2024: Diese Kreuzung in Haldensleben ist ein Unfallschwerpunkt - mit Grafik

Gefahrenstellen im Verkehr Unfallatlas 2024: Diese Kreuzung in Haldensleben ist ein Unfallschwerpunkt - mit Grafik

Der interaktive Unfallatlas des Statistischen Bundesamtes zeigt Unfallschwerpunkte in Haldensleben: An einer Kreuzung hat es 2024 besonders oft gekracht. Woran das liegt und was die Behörden nun vor Ort ändern wollen.

Von Vivian Hömke 16.09.2025, 18:00
In und um Haldensleben kommt es immer wieder zu Unfällen - wie hier 2023 auf der Landstraße 24 zwischen Hundisburg und Haldensleben.
In und um Haldensleben kommt es immer wieder zu Unfällen - wie hier 2023 auf der Landstraße 24 zwischen Hundisburg und Haldensleben. Foto: Polizeirevier Börde

Haldensleben - Beim Blick auf die Unfallstatistik wird deutlich, dass sich an einer Stelle in Haldensleben besonders häufig Unfälle ereignet haben - und das jedes Jahr aufs Neue.