Gefahrenstellen im Verkehr Unfallatlas 2024: Diese Kreuzung in Haldensleben ist ein Unfallschwerpunkt - mit Grafik
Der interaktive Unfallatlas des Statistischen Bundesamtes zeigt Unfallschwerpunkte in Haldensleben: An einer Kreuzung hat es 2024 besonders oft gekracht. Woran das liegt und was die Behörden nun vor Ort ändern wollen.
16.09.2025, 18:00
Haldensleben - Beim Blick auf die Unfallstatistik wird deutlich, dass sich an einer Stelle in Haldensleben besonders häufig Unfälle ereignet haben - und das jedes Jahr aufs Neue.