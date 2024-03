Unfälle, Suizide oder Amokdrohungen: Was Notfallseelsorger in der Börde für Einsätze haben

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Barleben. - Anfang März gab es an der Integrierten Gesamtschule „Regine Hildebrandt“ in Magdeburg eine Amokdrohung. Wie sich später herausstellte, bestand zu keiner Zeit Gefahr für Schüler und Lehrer. Trotzdem löste die Situation einiges in vielen der jungen Menschen aus. Nicht nur am Tag der Drohung selbst mussten wartende Eltern vor der Schule und Kinder in der Schule von Notfallseelsorgern betreut werden, sondern auch in den Tagen danach. Der Notfallseelsorge Magdeburg standen dabei auch Notfallseelsorger aus dem Landkreis Börde helfend zur Seite.