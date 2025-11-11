Doggenschau, Bikertreffen und Silvesterlauf Veranstaltungskalender 2026 steht: Das sind die Highlights der Gemeinde Calvörde
Vom A wie Ausstellung der Doggen bis zum Z wie Zuchtschau der Fohlen – die Gemeinde Calvörde stellt Veranstaltungen für 2026 vor. Worauf sich die Calvörder und ihre Gäste freuen können.
11.11.2025, 18:00
Calvörde - Es gibt einige Premieren im Kalender 2026. In den elf Ortsteilen der Gemeinde Calvörde sind mehr als 100 Einzelveranstaltungen sowie über 400 wiederkehrende Feste, Sportangebote und kulturelle Darbietungen geplant.