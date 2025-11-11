weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Doggenschau, Bikertreffen und Silvesterlauf: Veranstaltungskalender 2026 steht: Das sind die Highlights der Gemeinde Calvörde

Vom A wie Ausstellung der Doggen bis zum Z wie Zuchtschau der Fohlen – die Gemeinde Calvörde stellt Veranstaltungen für 2026 vor. Worauf sich die Calvörder und ihre Gäste freuen können.

Von Anett Roisch 11.11.2025, 18:00
Charlotte fühlte sich 2024 bei der Doggen-Ausstellung im Calvörder Grieps sichtlich wohl zwischen der Dogge Cinderella und der Französischen Bulldogge Elsa.
Charlotte fühlte sich 2024 bei der Doggen-Ausstellung im Calvörder Grieps sichtlich wohl zwischen der Dogge Cinderella und der Französischen Bulldogge Elsa. Foto: Anett Roisch

Calvörde - Es gibt einige Premieren im Kalender 2026. In den elf Ortsteilen der Gemeinde Calvörde sind mehr als 100 Einzelveranstaltungen sowie über 400 wiederkehrende Feste, Sportangebote und kulturelle Darbietungen geplant.