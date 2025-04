Paul Wunsch saniert in Calvörde ein historisches Gebäude. Er entscheidet sich bewusst gegen ein schnelles Auto und stattdessen für ein Haus mit 12 Zimmern. Was hat ihn dazu bewegt?

Diese Villa besticht durch ihre elegante Architektur und durch die besondere Lage direkt am Mittellandkanal. Der neue Besitzer heißt Paul Wunsch.

Calvörde. - In der Objektbeschreibung des Immobilienhändlers steht zum Zustand der Villa an einer Brücke des Mittellandkanals in Calvörde: „Renovierungsbedürftig, bietet jedoch Potenzial für individuelle Gestaltung...“