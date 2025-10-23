weather regenschauer
Geflügelpest im Biosphärenreservat Drömling Verdacht auf Vogelgrippe: 50 tote Kraniche gefunden

Insgesamt 50 verendete Kraniche wurden seit Montag, 20. Oktober, im Biosphärenreservat Drömling aufgefunden. Der Verdacht auf Vogelgrippe besteht. Der Landkreis Börde wird eine Allgemeinverfügung für die Haltung erlassen.

Von Saskia Lohöfer 23.10.2025, 15:15
Im Biosphärenreservat Drömling wurden 50 tote Kraniche gefunden. Ein Labor testet die verstorbenen Vögel auf Geflügelpest.
Symbolfoto: Stefan Sauer/dpa

Drömling. - Erste tote Kraniche wurden am Montag, 20. Oktober, im UNESCO-Biosphärenreservat Drömling gefunden. In den letzten Tagen kamen mehr tote Tiere dazu. Insgesamt wurden bis Donnerstag, 23. Oktober, 50 verendete Kraniche verteilt im Drömling aufgefunden, bestätigt Landkreissprecherin Anne-Luise Schröder.