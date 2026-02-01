weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  Sportliches Wochenende in der Börde: Volleyballturnier in Calvörde: „Rotkäppchen und die Wölfe" auf Bällejagd

Sportliches Wochenende in der Börde Volleyballturnier in Calvörde: „Rotkäppchen und die Wölfe“ auf Bällejagd

Harte Aufschläge, lange Ballwechsel und viel Applaus prägen das Geschehen in der Sporthalle – am Ende jubelt ein Team besonders laut.

Von Anett Roisch 01.02.2026, 18:30
Jasmin Marquordt und Christian Adolf von der SG Calvörde präsentieren den begehrten Pokal, um den beim Turnier mit großem Ehrgeiz gekämpft wird.
Jasmin Marquordt und Christian Adolf von der SG Calvörde präsentieren den begehrten Pokal, um den beim Turnier mit großem Ehrgeiz gekämpft wird. Foto: Anett Roisch

Calvörde - Alle wollen ihn haben – den glänzenden Pokal. In Calvörde drehte sich am Wochenende alles um Volleyball. Mehr als 100 Freizeitsportler reisten am Sonnabend in zwölf Teams an, um in der Sporthalle ihre Sportschuhe zu schnüren und den Bällen am Netz nachzujagen.