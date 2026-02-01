Harte Aufschläge, lange Ballwechsel und viel Applaus prägen das Geschehen in der Sporthalle – am Ende jubelt ein Team besonders laut.

Volleyballturnier in Calvörde: „Rotkäppchen und die Wölfe“ auf Bällejagd

Jasmin Marquordt und Christian Adolf von der SG Calvörde präsentieren den begehrten Pokal, um den beim Turnier mit großem Ehrgeiz gekämpft wird.

Calvörde - Alle wollen ihn haben – den glänzenden Pokal. In Calvörde drehte sich am Wochenende alles um Volleyball. Mehr als 100 Freizeitsportler reisten am Sonnabend in zwölf Teams an, um in der Sporthalle ihre Sportschuhe zu schnüren und den Bällen am Netz nachzujagen.