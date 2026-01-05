Von sanften Balladen über Rock-Klassiker bis zu überraschenden Momenten – die Musiker von „Winkel 47“ bringen Herz, Stimmung und jede Menge Überraschungen auf die Bühne. Ein Abend, der Lust macht zu lauschen, mitzusingen und mitzutanzen.

Von Balladen über Dosenravioli bis Rock: Diese Band hat alles im Gepäck!

Zur Band „Winkel 47“ gehören Pianist Steffen Jacobs (v.l.), Sängerin und Gitarristin Ulrike Höfer, Schlagzeuger André Böttcher, Gitarrist und Sänger Ulrich Ueckert sowie Bassist Ottmar Schmicker. Mit dabei ist auch das Maskottchen Wolf Waltraud.

Calvörde - „Denk an Lieblingsfarben und Tiere, Dosenravioli ... und einen Bildschirm mit Goldfisch, das ist für heute genug!" heißt es im Song von "Element of Crime", den die Band „Winkel 47“ in ihr Repertoire aufgenommen hat. Mehr als nur Dosenravioli versprechen die Musiker ihrem Publikum am Sonnabend, 10. Januar, beim Neujahrskonzert im „Goldenen Löwen“ in Calvörde.

„Wir spielen Balladen, Rock und ein wenig Klassik. Neu ist, dass mit dem Einstieg von Ulrike Höfer – meiner Tochter – die Zahl der Partylieder zum Mitsingen und Mittanzen steigt“, erklärt Gitarrist und Sänger Ulrich Ueckert, der in Calvörde seit vielen Jahren musikalisch aktiv ist.

Von Balladen bis Rock: Ein musikalischer Streifzug

„Das Publikum darf sich darauf freuen, den Weihnachtsspeck ein bisschen abzutanzen, mit Freunden gute Musik zu genießen und bekannte Songs live zu erleben.“ Titel wie „Du bist so viel mehr als Liebe“ von Yvonne Catterfeld oder „Wie schön du bist“ von Sarah Connor gehören zum Programm und sorgen für besondere Konzertmomente.

Für den musikalischen Feinschliff sorgt Pianist Steffen Jacobs, der seit seiner Kindheit an den Tasten zuhause ist und seit 2019 bei „Winkel 47“ mitwirkt. Den treibenden Rhythmus liefert Schlagzeuger André Böttcher, der bereits früh Bühnenerfahrung sammelte und zuvor bei „F-O-B“ spielte.

Neujahrskonzert im „Goldenen Löwen“: Karten in der Schaubäckerei

Am Bass steht Ottmar Schmicker aus Klüden, ehemaliger Musiklehrer und immer noch Leiter der Schülerband „E-motion“, der seit 2023 zur Band gehört. Sängerin und Gitarristin Ulrike Höfer verleiht vielen Stücken mit ihrer warmen rockigen Stimme eine neue Note.

Die Band „Winkel 47“ zeigt gute Laune beim Fotoshooting auf der Rutsche. Foto: Ulrike Höfer

Musikalisch erwartet das Publikum ein abwechslungsreicher Abend: Klassiker und Balladen von den Beatles, Rio Reiser, Westernhagen, Neil Young, Eric Clapton und Udo Lindenberg. Der Eintritt kostet 10 Euro, Karten sind im Vorverkauf in der Schaubäckerei erhältlich.