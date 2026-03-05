Azubi-Tausch im Edeka Von der Kasse zum Brotmesser: 20-Jährige wagt den Jobtausch und entdeckt neue Perspektiven
Für einen Schnuppertag tauschen Auszubildende aus verschiedenen Betrieben ihre Arbeitsplätze. Was Kyra Lübke dabei in der Calvörder Bäckerei erlebt, welche überraschenden Erkenntnisse sie gewinnt – und warum am Ende alle profitieren.
05.03.2026, 08:00
Calvörde/Haldensleben - Als Kyra Lübke morgens um sieben Uhr die Tür zum Laden öffnet, duftet es nach frischen Brötchen und warmem Brot. Die 20-Jährige aus Haldensleben trägt sonst die Arbeitskleidung einer angehenden Einzelhandelskauffrau im E-Center Haldensleben – doch an diesem Tag steht sie nicht zwischen Regalen, sondern hinter der Verkaufstheke einer Bäckerei.