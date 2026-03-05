Für einen Schnuppertag tauschen Auszubildende aus verschiedenen Betrieben ihre Arbeitsplätze. Was Kyra Lübke dabei in der Calvörder Bäckerei erlebt, welche überraschenden Erkenntnisse sie gewinnt – und warum am Ende alle profitieren.

Von der Kasse zum Brotmesser: 20-Jährige wagt den Jobtausch und entdeckt neue Perspektiven

Calvördes Bäckermeister Denni Nitzschke schaut der Auszubildenden Kyra Lübke über die Schulter, während sie geschickt in der Schaubäckerei Brot frisch für die Kundschaft schneidet.

Calvörde/Haldensleben - Als Kyra Lübke morgens um sieben Uhr die Tür zum Laden öffnet, duftet es nach frischen Brötchen und warmem Brot. Die 20-Jährige aus Haldensleben trägt sonst die Arbeitskleidung einer angehenden Einzelhandelskauffrau im E-Center Haldensleben – doch an diesem Tag steht sie nicht zwischen Regalen, sondern hinter der Verkaufstheke einer Bäckerei.