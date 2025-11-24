Neu in der Verwaltung Von der Motorsportarena ins Bürgerhaus: Franziska Dalljo startet in Calvörde durch
Eine neue Mitarbeiterin übernimmt wichtige Aufgaben in der Gemeinde und bringt kreative Impulse für Kultur, Öffentlichkeitsarbeit und Bibliothek mit. Welche Ideen bereits in Vorbereitung sind und warum besonders junge Menschen davon profitieren könnten.
24.11.2025, 06:00
Calvörde - Wenn in der Gemeinde Calvörde künftig Veranstaltungen geplant, Broschüren gestaltet oder Leser in der Bibliothek begrüßt werden, dann trägt das eine neue Handschrift: die von Franziska Dalljo.