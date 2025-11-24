weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Neu in der Verwaltung: Von der Motorsportarena ins Bürgerhaus: Franziska Dalljo startet in Calvörde durch

Neu in der Verwaltung Von der Motorsportarena ins Bürgerhaus: Franziska Dalljo startet in Calvörde durch

Eine neue Mitarbeiterin übernimmt wichtige Aufgaben in der Gemeinde und bringt kreative Impulse für Kultur, Öffentlichkeitsarbeit und Bibliothek mit. Welche Ideen bereits in Vorbereitung sind und warum besonders junge Menschen davon profitieren könnten.

Von Anett Roisch 24.11.2025, 06:00
Franziska Dalljo ist die neue Mitarbeiterin der Gemeinde Calvörde. Sie zeigt den bisherigen Veranstaltungskalender – ab dem kommenden Jahr sammelt sie die Termine und gestaltet selbst das Programmheft für Calvörde.
Franziska Dalljo ist die neue Mitarbeiterin der Gemeinde Calvörde. Sie zeigt den bisherigen Veranstaltungskalender – ab dem kommenden Jahr sammelt sie die Termine und gestaltet selbst das Programmheft für Calvörde. Foto: Anett Roisch

Calvörde - Wenn in der Gemeinde Calvörde künftig Veranstaltungen geplant, Broschüren gestaltet oder Leser in der Bibliothek begrüßt werden, dann trägt das eine neue Handschrift: die von Franziska Dalljo.