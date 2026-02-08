Das Führungszeugnis kann bald online verfügbar sein. Ein Gang zur Behörde des Vertrauens ist nicht mehr notwendig. Die Stadt Haldensleben und der Landkreis Börde bieten den Bürgern schon einiges digital an, doch hier drückt der Schuh noch.

Von Hundesteuer bis Meldebescheinigung: So digital sind die alltäglichen Behördengänge

In den Verwaltungen im Landkreis Börde und in der Stadt Haldensleben fällt nach wie vor viel Papierkram an.

Haldensleben - Behördengänge komplett digital erledigen, bleibt vorerst Wunschmusik. Auch wenn per Gesetz festgelegt wurde, dass die Bürokratie in Deutschland Stück für Stück verringert und damit die Verwaltungen entlastet werden sollen, geschieht dies nur schleppend. So wurde zum Beispiel diskutiert, ob das Führungszeugnis, welches seit 2014 zwar online beantragt werden kann, auch als PDF-Datei zu Hause ausgedruckt werden könnte.