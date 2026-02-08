weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zerbst
    4. >

  4. Vielfältige Veranstaltungstipps: Mehr als ein Kulturzentrum: Zerbster Essenzen-Fabrik startet mit regionalem Feierabendmarkt und kreativen Formaten durch

Vielfältige Veranstaltungstipps Mehr als ein Kulturzentrum: Zerbster Essenzen-Fabrik startet mit regionalem Feierabendmarkt und kreativen Formaten durch

Die Zerbster Essenzen-Fabrik überzeugt als kulturelles Zentrum mit einem vielfältigen Angebot - von beliebten Veranstaltungen und neuen Formaten.

08.02.2026, 18:45
Beliebt ist stets das Sommerfest in der Zerbster Essenzen-Fabrik.
Beliebt ist stets das Sommerfest in der Zerbster Essenzen-Fabrik. Foto: Kaya Krahn

Zerbst - Ob Theater, Filmabend oder Halloween-Party - der Verein der Zerbster Essenzen-Fabrik bereichert das kulturelle Leben der Stadt. Auf welch vielfältige Weise das geschieht, das erfuhr Volksstimme-Reporterin Daniela Apel im Gespräch mit Vorstandsmitglied Fritz Kölling über geplante Veranstaltungen und Projekte.