  4. Modernisierung in der Schule: Zukunft der Grundschule Wegenstedt: Sanierung rückt in den Fokus

Im Inneren der Grundschule „Am Wald“ in Wegenstedt herrscht seit Jahren Sanierungsbedarf. In einer aktuellen Debatte wird deutlich, warum bisher kaum investiert wurde und weshalb sich das nun ändern könnte.

Von Anett Roisch 05.02.2026, 18:00
Bauarbeiter waren im April 2025 dabei, 30 kaputte Fensterbänke der Grundschule „Am Wald“ in Wegenstedt gegen neue auszutauschen. Nun muss das Innere des Schulhauses saniert werden.
Wegenstedt/Flechtingen - Die Grundschule „Am Wald“ in Wegenstedt muss saniert werden. Voraussetzung für die Beantragung von Fördermitteln ist jedoch die offizielle Übertragung der Schule in das Eigentum der Verbandsgemeinde (VG) Flechtingen. Genau darüber wurde nun im Sozialausschuss der VG diskutiert.