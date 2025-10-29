Unterwegs mit Pilzexperten Von Täubling bis Nebelkappe: Welche Pilze in der Börde auf Sammler warten
Volksstimme Volontärin Sophie-Charlott Weiß ist mit Pilzsachverständigen zum Pilzesammeln aufgebrochen. Was sie dabei über Pilze gelernt hat und welche Funde sie selbst gemacht hat.
29.10.2025, 18:30
Hundisburg - Ich muss zugeben: Mit Pilzen kenne ich mich kaum aus. Aber genau das wollte ich ändern, als ich an einer Exkursion des Landesverbands der Pilzsachverständigen Sachsen-Anhalts teilgenommen habe.