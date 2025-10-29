weather wolkig
  4. Unterwegs mit Pilzexperten: Von Täubling bis Nebelkappe: Welche Pilze in der Börde auf Sammler warten

Volksstimme Volontärin Sophie-Charlott Weiß ist mit Pilzsachverständigen zum Pilzesammeln aufgebrochen. Was sie dabei über Pilze gelernt hat und welche Funde sie selbst gemacht hat.

Von Sophie-Charlott Weiß 29.10.2025, 18:30
Familie Hochheimer hat einen kleinen Täubling gefunden. Emilia (links) und Corvin waren die jüngsten Pilzsuchenden.
Familie Hochheimer hat einen kleinen Täubling gefunden. Emilia (links) und Corvin waren die jüngsten Pilzsuchenden. Foto: Sophie-Charlott Weiß

Hundisburg - Ich muss zugeben: Mit Pilzen kenne ich mich kaum aus. Aber genau das wollte ich ändern, als ich an einer Exkursion des Landesverbands der Pilzsachverständigen Sachsen-Anhalts teilgenommen habe.