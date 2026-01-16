Über 70 lokale Unternehmer und Politiker kommen zusammen, um Ideen zu diskutieren, Chancen zu entdecken und Kontakte zu knüpfen. In Vorträgen und Gesprächen werden Möglichkeiten für Investitionen, digitale Strategien und Kooperationen vorgestellt.

Von Wirtschaftspolitik bis Gulaschsuppe: Unternehmer-Treffen der MIT Börde in Calvörde

Carolin Gadau (r.) und Maline Endruschat bereiten die Teller mit Gulasch, Käse-Lauch-Suppe und frischem Brot aus der Küche von Calvördes Bäckermeister Denni Nitzschke für die Gäste zu.

Calvörde - Gewerbe, Politik und persönlicher Austausch standen im Mittelpunkt des fünften Unternehmer-Treffens der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) Börde. Mehr als 70 Gewerbetreibende sowie Vertreter aus Politik und Verwaltung folgten der Einladung in den „Goldenen Löwen“.