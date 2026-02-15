Fasching am Valentinstag Beim Karneval in Osterburg regiert die Liebe - die schönsten Bilder
„50 Jahre sind vorbei, wir feiern weiter – Feuer frei“: Die Osterburger Carnevalsgesellschaft (OCG) haben ihren Karnevalsumzug am Samstag, 14. Februar, zu einem bunten Fest der Liebe verwandelt.
Aktualisiert: 15.02.2026, 11:05
Osterburg. - Laut, bunt und schrill war der Faschingsumzug der Osterburger Carnevalsgesellschaft (OCG) am Sonnabend in der Osterburger Innenstadt. Rekordverdächtige 60 Teilnehmer hatten sich angemeldet und versprachen beste Laune. Zahlreiche Sattelzüge prägten dabei überwiegend das Straßenbild.