  4. Fasching am Valentinstag: Beim Karneval in Osterburg regiert die Liebe - die schönsten Bilder

„50 Jahre sind vorbei, wir feiern weiter – Feuer frei“: Die Osterburger Carnevalsgesellschaft (OCG) haben ihren Karnevalsumzug am Samstag, 14. Februar, zu einem bunten Fest der Liebe verwandelt.

Von Stephan Metzker Aktualisiert: 15.02.2026, 11:05
Der Valentinstag hat den Karnevalsumzug am 14. Februar 2026 in Osterburg geprägt. Foto: Stephan Metzker

Osterburg. - Laut, bunt und schrill war der Faschingsumzug der Osterburger Carnevalsgesellschaft (OCG) am Sonnabend in der Osterburger Innenstadt. Rekordverdächtige 60 Teilnehmer hatten sich angemeldet und versprachen beste Laune. Zahlreiche Sattelzüge prägten dabei überwiegend das Straßenbild.