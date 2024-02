Eine junge Frau aus dem Landkreis Börde ist bei der aktuellen Vox-Sendung „Guidos Deko Queen“ von Designer Guido Maria Kretschmer dabei und shoppt zum Teil in Haldensleber Geschäften. Das große Finale ist am Freitag im Fernsehen zu sehen.

Haldensleben/Klüden. - Eine junge Frau aus der Börde ist ein Fan von Guido Maria Kretschmer. „Ich gucke seine Sendungen gerne – früher schon Shopping Queen und jetzt auch Deko Queen“, erzählt sie. So war es für die 43-Jährige gar nicht weit hergeholt, sich für eine Teilnahme an der Sendung des beliebten Modedesigners und Entertainers zu bewerben. Prompt wurde sie ausgewählt.

„Ich habe mich etwa vor einem Jahr beworben, vor einem halben Jahr wurde dann die Sendung gedreht“, erzählt Katja Richter, die in Klüden wohnt, aber gebürtig aus Haldensleben kommt. Im August 2023 kam ein Kamerateam in ihr Haus, in dem sie mit ihrem Ehemann, ihrer Tochter und dem Hund lebt. Nicht nur die Klüdenerin selbst wurde gefilmt, sondern auch ihre Tante Anne, Anne-Kathrin Saib. Die hatte bereits bei der Bewerbung ihre Hilfe als Shopping-Begleitung zugesagt, „aber eigentlich nicht dran geglaubt, dass ich wirklich ausgewählt werde“, erinnert sich Katja Richter und lacht. Als nun die Zusage vom Sender VOX, der die Fernsehsendung ausstrahlt, kam, machte die Tante aber keinen Rückzieher und stand zu ihrem Wort.

Katja Richter (rechts) aus Klüden im Landkreis Börde hat mit ihrer Tante Anne-Kathrin Saib als Begleitung an der Fernsehsendung "Guidos Deko Queen" teilgenommen und dafür auch in Haldensleber Geschäften geshoppt, hier im Appel-Baumarkt. Screenshot: RTL+ Guidos Deko Queen

Katja Richter (re.) und Anne-Kathrin Saib im Gartenmarkt Neumann. Screenshot: RTL+ Guidos Deko Queen

Während es bei „Shopping Queen“ darum geht, dass fünf Kandidatinnen ein passendes Outfit zu einem von Guido Maria Kretschmer vorgegebenen Motto in Läden ihrer Wahl zusammenstellen und damit am Ende den Titel „Shopping Queen“ (also Einkaufskönigin) gewinnen können, ist „Guidos Deko Queen“ an das Format angelehnt.

Haldensleben im Fokus

Auch hier treten fünf Menschen gegeneinander an, statt Klamotten kaufen sie jedoch Möbel und vor allem Dekoration für ein bestimmtes Zimmer ihrer Wohnung oder ihres Hauses, das umgestaltet werden soll. Katja Richter wählte einen Raum im Obergeschoss ihres Hauses, der gleichzeitig als Büro und Gästezimmer genutzt wird.

Immerhin erhält jeder Kandidat 2.500 Euro, um Möbel, Farben, Teppiche und vor allem Dekorationsgegenstände einzukaufen. Die Hälfte davon darf online investiert werden. Katja Richter kaufte beispielsweise ein neues Schlafsofa sowie Wandfarbe bei Ikea.

Den Rest des Geldes müssen die Kandidaten persönlich in Geschäfte tragen. Katja Richter kaufte mit ihrer Begleitung in zwei alteingesessenen Haldensleber Geschäften, dem Appel-Baumarkt und der Gärtnerei Neumann, ein. Unter anderem, weil für das Shoppen und die Umgestaltung des Zimmers, bei der übrigens jeweils ein vom Sender gestellter Handwerker hilft, nur acht Stunden zur Verfügung stehen und daher der Weg zu Magdeburger Läden zu weit gewesen wäre.

Aber vor allem wollte Katja Richter ihre Heimatstadt einmal in einer Shopping-Sendung sehen und zeigen, dass es auch heimische Läden gibt, in denen es tolle Deko gibt. „Ich war in beiden Geschäften schon selbst vorher shoppen und fand sie toll. Und auch in der Sendung wurde uns dort super geholfen, alle waren sehr nett und uns wurde noch entgegengekommen – wir haben Rabatt gekriegt“, freut sich die Kandidatin der Fernsehshow.

Wie alle Folgen von „Guidos Deko Queen“ hatte auch ihre Ausgabe ein bestimmtes Motto. So musste Katja Richter das Thema „Light it up – erschaffe mit stylischen Leuchten eine neue Welt“ umsetzen. Ihr Unterthema war ein „poppiger Amalfiküsten-Style“. Kein einfaches Unterfangen, bei dem Katja Richter und Anne-Kathrin Saib auch ziemlich ins Schwitzen gerieten. Schließlich herrschten an ihren Drehtagen im August über 30 Grad Celsius. „Es hat wirklich Spaß gemacht“, erzählt die junge Frau. „Aber es war auch anstrengend.“

So hätten sie und ihre Tante in der Folge, in der es speziell um die Klüdenerin geht, entspannt ausgesehen. Für den Zuschauer unsichtbar bleibe laut Katja Richter jedoch, wie wirklich gedreht werde. „Nichts von dem, was zu sehen ist, ist normal“, sagt sie und meint damit beispielsweise die vielen Kameraeinstellungen und Schnittbilder, die teilweise wieder und wieder aufgenommen werden müssen, bevor sie passen. „Allein dadurch ging schon die Hälfte der Zeit verloren. Eine schöne Erfahrung war es aber trotzdem“, sagt die 43-Jährige.

Einladung an den Designer

Vor allem die Reise nach Hamburg, bei dem sie nicht nur auf die anderen vier Kandidatinnen, sondern auch auf Guido Maria Kretschmer traf, habe sie beeindruckt. „Guido ist wirklich ein empathischer und sympathischer, einfach ein netter Mensch. Auch, wenn die Kamera aus ist“, schwärmt die Klüdenerin, die nun ein noch größerer Fan sei. Beim Aufnehmen ihrer Folge hat sie den Designer auf ein Glas kalten Sekt in das schöne Klüden eingeladen. „Das mache ich auf jeden Fall“, antwortete der prompt.

Während abzuwarten bleibt, ob dieses Versprechen erfüllt wird, hat Guido Maria Kretschmer in Folge eins Katja Richter und ihre Tante gelobt. „Ganz tolle Frauen“, sagte er. Die Folge lief am Montag auf Vox, kann aber jederzeit in der RTL-Mediathek unter https://plus.rtl.de angeschaut werden.

Ob Katja Richter die nächste „Deko-Queen“ wird, entscheidet sich im Finale, das am Freitag um 16 Uhr auf Vox ausgestrahlt wird.