Digitale Verwaltung Waffenschein per Mausklick? Landkreis Börde führt Onlinedienst „eWaffe“ ein
Wer im Landkreis Börde einen Waffenschein beantragen möchte, kann das mittlerweile auch online machen. Was hinter der Neuerung steckt und wie sicher das Verfahren ist.
21.11.2025, 07:00
Haldensleben - Mit ein paar Klicks zum Waffenschein? Im Landkreis Börde können neuerdings waffenrechtliche Erlaubnisse auch online beantragen werden. Möglich macht das der neue Onlinedienst „eWaffe“, den das Landratsamt anbietet.