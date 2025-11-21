weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Digitale Verwaltung: Waffenschein per Mausklick? Landkreis Börde führt Onlinedienst „eWaffe“ ein

Wer im Landkreis Börde einen Waffenschein beantragen möchte, kann das mittlerweile auch online machen. Was hinter der Neuerung steckt und wie sicher das Verfahren ist.

Von Till Frieling 21.11.2025, 07:00
Waffenscheine können in der Börde jetzt auch online beantragt werden.
Waffenscheine können in der Börde jetzt auch online beantragt werden. Symbolfoto: Oliver Killig/zb/dpa

Haldensleben - Mit ein paar Klicks zum Waffenschein? Im Landkreis Börde können neuerdings waffenrechtliche Erlaubnisse auch online beantragen werden. Möglich macht das der neue Onlinedienst „eWaffe“, den das Landratsamt anbietet.