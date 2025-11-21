Die Zerbster Heide bekommt ein neues Gesicht: Aus einer tristen Verkehrsinsel soll ein farbenfroher Hingucker entstehen.

Der Trockenheit zum Trotz: Mitten in Zerbst entsteht jetzt eine heimische Blütensteppe

Mitarbeiter der Firma Garten- und Landschaftsbau Stackelitz haben die Verkehrsinsel auf der Zerbster Heide neu bepflanzt.

Zerbst - Eine Vollsperrung kündigte es an: Die Verkehrsinsel auf der Zerbster Heide wird umgestaltet. Dazu wurden die alte Grasnarbe und abgestorbene Sträucher entfernt, der sowieso schon trockene Boden nochmals abgemagert und grober Sand sowie eine Mulchschicht mit Kalk aufgetragen. Denn der bislang trotz aller Bemühungen eher unattraktive Flecken soll sich nun in eine heimische Blütensteppe verwandeln, wie Sören Klausnitzer vom Sachbereich Grünflächen sagt.