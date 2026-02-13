Erste Mieter ziehen im März ein Mit Video: Waldring-Sanierung im Höhenflug: Kran manövriert neue Aufzugsschächte durch Dachluke
Die Sanierung der Wohnungen im Waldring 35 bis 37 in Haldensleben schreitet voran. Die ersten fertigen Wohnungen werden ab März zur Vermietung angeboten. Millimeterarbeit war am 11. Februar gefragt: Über eine Dachluke wurden die neuen Aufzugsschächte per Kran eingehoben.
Haldensleben - Bei diesem Einsatz ist Millimeterarbeit gefragt: Über eine schmale Dachluke und mithilfe eines 30 Meter hohen Teleskopkrans werden in dieser Woche die ersten Teile für neue Aufzugsschächte in den Wohnblock im Waldring 35 bis 37 gehievt.