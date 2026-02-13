Die Sanierung der Wohnungen im Waldring 35 bis 37 in Haldensleben schreitet voran. Die ersten fertigen Wohnungen werden ab März zur Vermietung angeboten. Millimeterarbeit war am 11. Februar gefragt: Über eine Dachluke wurden die neuen Aufzugsschächte per Kran eingehoben.

Mit Video: Waldring-Sanierung im Höhenflug: Kran manövriert neue Aufzugsschächte durch Dachluke

Über eine schmale Dachluke müssen die Fachmonteure das Schachtteil ins Gebäude manövrieren.

Haldensleben - Bei diesem Einsatz ist Millimeterarbeit gefragt: Über eine schmale Dachluke und mithilfe eines 30 Meter hohen Teleskopkrans werden in dieser Woche die ersten Teile für neue Aufzugsschächte in den Wohnblock im Waldring 35 bis 37 gehievt.