Weltweit sind rund 46,8 Millionen Menschen von Demenzerkrankungen betroffen. Im Pflegeheim Eleos in Haldensleben leben ebenfalls 65 Menschen mit der Diagnose. Wie gehen Pflegekräfte mit Demenz-Erkrankten um? Zum Welt-Alzheimertag am 21. September hat die Volksstimme nachgefragt.

Wenn die Erinnerung verblasst: Wie Pflegende in Haldensleben mit Demenz-Patienten umgehen

Welt-Alzheimertag am 21. September

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben - In ihrem Job brauchen Anika Krawczyk und Mandy Hill vor allem eines: Fingerspitzengefühl. Die beiden Frauen sind Teil des Pflegeteams im Wohnbereich für Demenzerkrankte im Eleos-Pflegeheim in Haldensleben. Dort leben insgesamt 65 Bewohner mit der Diagnose. Der überwiegende Anteil der Demenz-Patienten erkrankt am Typ Alzheimer.