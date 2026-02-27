Geschlossene Gruppen, Notbetreuung oder angepasste Angebote: Die Stadt Haldensleben setzt auf strukturierte Abläufe, um die Kinderbetreuung auch bei Krankheitswellen oder Personalausfällen zu sichern.

Wenn Erzieher ausfallen: Haldensleben setzt auf Springer und transparente Notfallpläne

An der großen Schaukel der Kita „Märchenburg“ stehen die Erzieher Stephanie Konrad, Josepha Hagemeier und Erik Sommermeyer mit einigen Kindern. Der Erzieher ist zudem Springer im gesamten Stadtgebiet.

Haldensleben - Wenn Erzieher erkranken und es an Personal fehlt oder das Gebäude zum Beispiel wegen Reperaturarbeiten kurfristig geschlossen werden muss, kann es in Kitas oder Horten vorübergehend zu Problemen in der Betreuung kommen. Wie geht die Stadt Haldensleben mit solchen Situationen um?