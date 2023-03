Anke Wittekopf aus Altbrandsleben und ihr Dackel Loki befinden sich noch bis Anfang April in der Ausbildung an der Diensthundeführerschule in der Polizei in Bad Schmiedeberg. Dort wird aus Loki ein echter Kadaverspürhung gemacht.

Foto: Polizeiinspektion Sachsen-Anhalt