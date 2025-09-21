Den Spätsommer ausklingen lassen: Unter Lichterketten und im Schatten der Bäume probieren sich die vielen Besucher des Haldensleber Weinfestes durch das Sortiment. Die Veranstalter sind zufrieden mit dem Zuspruch.

24 verschiedene Sorten: Haldensleben lässt den September-Sommer mit dem Weinfest ausklingen – mit Bildern

Die Organisatoren des Weinfestes Sascha Oldenburg und Christian Wallborn (links) freuen sich über den positiven Zuspruch.

Haldensleben – Es gehört zur festen Planung im Jahr für Sascha Oldenburg und Michael Wallborn: das Weinfest im Spätsommer in Haldensleben. Zum zweiten Mal verwandelt sich der Alte Friedhof für zwei Tage in einen kleinen Weingarten. Vorher veranstalteten die beiden Organisatoren das Fest auf der Hagenstraße, doch im Grünen unter dem Schatten der Bäume und im Glanz der Lichterketten sei es „viel romantischer“, sagt Sascha Oldenburg. „Die Haldensleber lieben es, wenn sie gemütlich zusammen sitzen können.“