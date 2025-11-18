Über 100 Katzen und Hunde warten auf ein Zuhause. Hausärztin Juliane Drewes aus Loitsche zeigt, dass jede Spende Hoffnung schenkt – und warum jeder Beitrag zählt.

Wunder geschehen durch Menschen, die helfen: Tierheim Satuelle bittet um Unterstützung

Tierheimleiterin Kathrin Behrens (Mitte) sowie Juliane Drewes (r.) und ihre Mutter Susanne Drewes haben ein großes Herz für Katzen. Für die Kater Hans und Christoph wird ein neues Zuhause gesucht.

Satuelle/Loitsche - Im Tierheim Satuelle warten derzeit über 80 Katzen, 20 Hunde sowie einige Kaninchen und Meerschweinchen sehnsüchtig darauf, dass sich ihr Leben zum Guten wendet – jedes Tier mit seiner eigenen Geschichte.