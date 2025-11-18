Herzensprojekt für Hausärztin Wunder geschehen durch Menschen, die helfen: Tierheim Satuelle bittet um Unterstützung
Über 100 Katzen und Hunde warten auf ein Zuhause. Hausärztin Juliane Drewes aus Loitsche zeigt, dass jede Spende Hoffnung schenkt – und warum jeder Beitrag zählt.
18.11.2025, 06:00
Satuelle/Loitsche - Im Tierheim Satuelle warten derzeit über 80 Katzen, 20 Hunde sowie einige Kaninchen und Meerschweinchen sehnsüchtig darauf, dass sich ihr Leben zum Guten wendet – jedes Tier mit seiner eigenen Geschichte.